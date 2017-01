Escola Integral do Recreio em São Gonçalo recebe pré-moldados

Depois dos serviços de terraplanagem e fundação, as obras da Escola de Tempo Integral do Recreio, em São Gonçalo do Rio Abaixo, recebem estruturas de concreto pré-moldadas. O empreendimento começou a ser construído no primeiro semestre do ano passado.

Executadas pela Precom Engenharia, a escola do Recreio reforça os constantes investimentos promovidos pela Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo na área de educação. O projeto será contemplado com berçário permitindo acesso de crianças a partir dos seis meses até os cinco anos de idade e atenderá também os anos iniciais do ensino fundamental.

As instalações terão espaços independentes para educação infantil e ensino fundamental. A escola contará com biblioteca, laboratório de informática, brinquedoteca, espaços de recreação, sala de oficinas, laboratório de ciências, quadra de esportes, refeitórios e outros espaços.