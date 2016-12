Tweet no Twitter

Devido ao fechamento da Escola Estadual Santana, determinado pelo Governo do Estado, a imagem de Santana, patrimônio material do município de João Monlevade, desde 2007, precisou ser removida do local.

A fim de que ela permanecesse na comunidade do Centro Industrial, o bem foi levado provisoriamente para a Igreja São José Operário.

No mês de janeiro, conforme determina a legislação para patrimônio cultural, o Conselho Municipal de Patrimônio, decidirá o local onde a imagem ficará em definitivo.