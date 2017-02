Encontro pedagógico abre o ano da Fundação Crê-Ser

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Uma vez por mês, acontece na Fundação Crê-Ser, o Encontro Pedagógico, que dá início às atividades educacionais.

No último dia 6, o encontro teve como tema “Deixe-se contagiar pela solidariedade e pela gentileza”. O evento contou com as participações de 50 pessoas, entre elas o vice-prefeito Fabrício Lopes (PMDB), a coordenadora da Fundação, Helenita Lopes, servidores da Fundação Crê-Ser e da Unidade Acolhedora.

Fabrício Lopes ressaltou a importância dos trabalhos desenvolvidos pelos núcleos da Fundação, afirmando que todos podem sempre contar com o apoio da prefeita Simone Carvalho Moreira (PSDB).

Helenita Lopes enfatizou a relevância do trabalho dos servidores da Fundação, destacando o trabalho de acolhimento de cada um que atua em favor da sociedade, dando sua parcela de contribuição para que cada criança seja um adulto melhor no amanhã.

O encontro ainda teve a participação especial do grupo Latrupe, de Itabira, que oferece aos itabiranos um projeto social e cultural destinado a crianças carentes. Com interação com o público, o grupo procurou, de maneira lúdica, passar uma mensagem de vida. Eles elogiaram o trabalho da Fundação, salientando que a entidade serve como um espelho e exemplo para a região.