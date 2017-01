Emprego de ajudante na Prefeitura de Monlevade leva centenas ao Cras

Nesta segunda-feira, 30, centenas de pessoas já compareceram à sede do CRAS, no bairro Novo Cruzeiro, em João Monlevade, para fazer inscrições para o Processo Seletivo Público Simplificado para a contratação ao cargo de ajudante geral. Por determinação da prefeita Simone Carvalho Moreira (PSDB), haverá a contratação, por tempo determinado (seis meses, podendo ser prorrogado por igual período), de 20 (vinte) pessoas para o cargo de ajudante geral. As inscrições vão até o dia 03 de fevereiro, de 8h às 10h30 e de 13h às 15h30, na sede do CRAS, à Rua Nova York, nº 428, bairro Novo Cruzeiro.

Entre as atribuições do cargo de ajudante geral, estão: carregar e descarregar materiais de construção, preparar e limpar canteiros de obras, demolir edificações de concreto e alvenaria, realizar escavações e preparar massa de concreto, auxiliar na manutenção e conservação de passeios e ruas, participar de operações tapa-buraco, limpar e verificar as condições de uso de ferramentas e manter limpo e organizado o pátio do Departamento de Obras.

São requisitos para o preenchimento das vagas, entre outros: ser brasileiro, ter mais de 18 anos de idade, estar em dia com as obrigações eleitorais e com o serviço militar (se for do sexo masculino), gozar de boa saúde física e mental e não ter condenação criminal ou de improbidade administrativa com trânsito em julgado. Também o candidato não pode ter prestado serviços para o Município, através de contrato temporário encerrado a menos de seis meses. Ainda: o candidato não pode ter sido demitido por justa causa do serviço público.

Para se inscrever, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: cópias autenticadas (ou cópias simples acompanhadas do documento original) de CPF, RG, comprovante de residência atualizado, comprovante da situação regular com as obrigações eleitorais, Carteira de Trabalho (comprovando experiência no cargo de ajudante).