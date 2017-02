Emissão de carteiras de identidade é ampliada em João Monlevade

De forma paralela, a Delegacia de Polícia Civil e a Câmara Municipal de João Monlevade estão trabalhando para ampliar o número de carteiras de identidade emitidas no município.

Em nota, o setor de identificação da Polícia Civil informou as datas para agendamento de confecção dos documentos em fevereiro em março de 2017. Nesse mês, o agendamento teve início no dia 3 e também serão agendadas no dia 10 e 17 de fevereiro. No dia 24, não haverá marcação devido a balanço do setor. No mês de março, haverá agendamento nos dias 10, 17, 24 e 31.

De acordo com o delegado regional da Polícia Civil, Alberto Gomes Vieira, serão distribuídas 80 senhas em cada um dos dias estipulados, às 8h30. Os requerentes deverão levar a certidão original ou boletim de ocorrência em caso de furto, roubo ou perda, para a confecção da segunda via da identidade.

Pessoas com prioridades de atendimento deverão chegar às 8h. Apenas nesses casos, a marcação pode ser feita por terceiros, porém desde que sejam parentes de primeiro grau de posse de documento de identidade original e demais documentos que comprovem o parentesco. Carteiras de Habilitação não serão aceitas.

Câmara

Por outro lado, a Câmara de João Monlevade ampliou seu setor de emissão de carteiras de carteiras de identidade. O local agora conta com duas funcionárias. De acordo com a Assessoria de Comunicação do Legislativo, o objetivo é aumentar o número de documentos expedidos. A Câmara emite por dia 12 identidades e, com a ampliação, esse número deve chegar a 20 documentos.