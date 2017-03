Em Nova Era e João Monlevade, acidentes complicam volta do feriado na 381

Dois acidentes, um na altura da cidade de Nova Era e outro em João Monlevade deixam a volta do feriado, na BR-381, complicada. No primeiro, duas pessoas ficaram feridas e no outro três pessoas se machucaram num acidente na altura do km 363 da BR 381, em João Monlevade.

Com o fim do feriado, o Inspetor Aristides Júnior, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) pede que os motoristas tenham atenção e paciência, pois além do grande fluxo de veículos nas estradas, a presença das chuvas podem aumentar a incidência de acidentes. “A gente pede calma, paciência e atenção redobrada para os motoristas, pois a tendência é que o movimento aumente e mais de um milhão de veículos devem cruzar as estradas federais no estado, além do tempo nublado e das chuvas,” alertou.

Mortes chegam a 29

Pelo menos 29 pessoas morreram nas rodovias que cortam o estado, sendo 18 nas federais e o restante nas estaduais. Ontem, um homem morreu no km 343 da BR 381, em Bela Vista de Minas, depois que o Astra placa HIR 7828, de Bela Vista, bateu num caminhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 6h45, Jackson da Costa Silva, de 27 anos, trafegava no sentido do Espírito Santo, quando perdeu o controle numa curva, rodou e provocou o choque frontal.

Também na BR-381, por volta das 6h30, quatro pessoas de uma família ficaram gravemente feridas numa colisão envolvendo três carros e uma carreta no Km 426, logo depois do trevo de Caeté, no sentido João Monlevade. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Santana Quantum, que trafegava no sentido Belo Horizonte, invadiu a contramão e bateu de frente com uma carreta.

Na sequência, dois carros foram atingidos. A suspeita é de que o motorista do Santana tenha dormido dormiu ao volante, pois o irmão do condutor, que estava no terceiro carro, um Palio, relatou à PRF ter visto o momento em que o automóvel entrou direto na contramão.

Os ocupantes dos dois carros iam para um enterro na capital. Quatro pessoas, todos ocupantes do Santana, ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital de Pronto-Socorro João XVIII. A pista ficou interditada durante uma hora e meia para o socorro. (Com informações EM).