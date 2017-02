Em inauguração de escola, prefeita ressalta inclusão digital

Tweet no Twitter

Na manhã desta segunda-feira, 6, a prefeita de João Monlevade, Simone Carvalho Moreira (PSDB), participou da aula inaugural da Escola de Informática da Prefeitura. O evento aconteceu na sede do Centro Comunitário, no Cruzeiro Celeste. A prefeita ressaltou a importância da inclusão digital, principalmente para as pessoas menos favorecidas.

Simone lembrou que, desde que foi criada, em 2007, mais de três mil alunos já passaram pela Escola, salientando que, no primeiro semestre deste ano, a Escola de Informática abriu 300 vagas, que estão sendo destinadas para crianças, jovens e adultos. A prefeita disse que o objetivo, além de promover maior inclusão digital, as aulas tiveram o número de vagas ampliado, buscando atender o maior número possível dos cidadãos e cidadãs que desejam participar dos cursos que têm início hoje.

Os alunos ainda participaram de uma palestra proferida por Júnior Ferreira, chefe do setor de Tecnologia da Informação da Prefeitura monlevadense. Além de diversos alunos, estiveram presentes ao evento: Patrícia Rodrigues (professora da Escola de Informática), Teotino Damasceno Filho (secretário municipal de Educação) e os vereadores Lelê do Fraga, Revétrie da Saúde e Fábio da Prohetel. Legendas: Simone Moreira ressaltou a importância da inclusão digital, principalmente das pessoas menos favorecidas Grande público, formado por alunos da Escola de Informática, participou da aula inaugural nesta segunda-feira