Dupla em moto toma carro de assalto no bairro Jacuí em João Monlevade

Dois bandidos armados com revólver, em uma moto de cor escura, assaltaram uma mulher de 45 anos e levaram o carro dela por volta das 09h da manhã desta quinta-feira (27), na rodovia estadual LMG-123, estrada que liga João Monlevade à cidade de Rio Piracicaba.

Segundo relatos da vítima para a Polícia Militar, seguia sentido João Monlevade conduzindo seu veículo Renault Clio de cor prata, quando próximo ao trevo que liga a rodovia à Av. Vereador João Braga, no Bairro Jacuí, diminuiu a velocidade carro para convergir. Neste momento foi surpreendida pelos marginais. O indivíduo que estava na garupa desceu rapidamente da motocicleta, já de arma em punho, ordenando que a vítima descesse do veículo, vindo a empurrá-la com força para longe e assumiu a direção do veículo.

Durante a ação, que foi muito rápida, a dupla permaneceu com os capacetes e por isso a mulher não soube passar mais detalhes deles para a polícia, apenas que usavam roupas escuras.

Após o crime os autores retornaram pela LMG-123, sentido a BR-381/262, tomando rumo ignorado.

Uma bolsa da vítima contendo a quantia de R$400,00 e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), também foi levada na ação.

De acordo com a polícia foi realizado intenso rastreamento, bem como acionado o plano de cerco, bloqueio e interceptação, contudo os marginais e nem o veículo foram encontrados.