Dupla é presa logo após assalto a supermercado

Dois homens foram presos em uma ação rápida da Policia Militar, após a dupla ter assaltado o Supermercado Todo Dia, que fica na Rua Ouro Preto no bairro Jardim das Oliveiras, em Itabira.

De acordo com a Polícia Militar o roubo o ocorreu por volta de 15h10 deste sábado, 14, a após a ação, os marginais fugiram em uma moto.

De posse das informações e das características dos autores, a Central de Operações (COPOM) fez contato com equipes da PM que estavam próximas ao local. Foi iniciado o plano de Cerco e Bloqueio na região, momento em que uma equipe da viatura Tático Móvel deparou com o veículo em fuga pela Rua João Camilo de Oliveira Torres no bairro Praia.

Durante a perseguição os marginais passaram pelas ruas São Domingos e Juiz de Fora, e entraram na garagem de uma residência, onde abandonaram o veículo e fugiram a pé pelos fundos da casa, chegando à Avenida Prefeito Li Guerra onde foram detidos pelos militares.

Com eles foram encontrados todo dinheiro do roubo, que estavam no bolso de um adolescente de 16 anos. Com o comparsa dele de 19 anos, que pilotava a moto, foi localizada a arma utilizada no assalto, um revólver calibre 38. Foi apreendida também uma cartela com isqueiros, roubados do supermercado avaliada em cerca de R$688,00.

O autor disse que a moto utilizada na fuga havia sido furtada também neste sábado (14), horas antes no bairro Praia.

O dono da casa disse não conhecer os autores, e que chegou a ser ameaçado por eles. A moto foi apreendida e levada para o pátio do Detran.

O autor recebeu voz de prisão e o adolescente voz de apreensão em flagrante e foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma apreendida.