Dois funcionários da ArcelorMittal Monlevade sofrem queimaduras durante trabalho

Dois funcionários da ArcelorMittal Monlevade se feriram em um acidente na madrugada desta terça-feira (14). O acidente ocorreu na área da Aciaria, quando um derramamento de gusa gerou uma onda de calor, provocando queimaduras em dois empregados.

Segundo nota divulgada pela empresa, os trabalhadores foram imediatamente socorridos e encaminhados ao Hospital Margarida. Eles estão internados no CTI e o quadro deles é estável.

Logo após o acidente, a direção da empresa e as equipes de Saúde e Segurança, Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), e também das áreas envolvidas, iniciaram os levantamentos técnicos para realizar a análise detalhada, determinar as causas do acidente e providenciar as devidas ações de bloqueio necessárias, além de todas as providências legais.

Ainda na nota, a ArcelorMittal Monlevade afirmou que está disponibilizando todos os recursos e suporte necessários para a recuperação dos seus empregados e também assistência às famílias.

Outro acidente

Em junho do ano passado, a empresa registrou um outro grave acidente onde dois funcionários também se feriram. Um deles teve o braço amputado. Eles se machucaram durante a troca de canal, quando uma cadeira de laminação cedeu, atingindo o pé de um dos empregados, causando ferimentos leves, e prensando o braço direito do outro empregado que também participava da atividade.