Divulgado o resultado dos aprovados no concurso da Prefeitura de Monlevade

Divulgados os nomes dos aprovados do concurso público da Prefeitura de João Monlevade e do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (DAE). São oferecidas 301 vagas de todos os níveis escolares, sendo que do total de oportunidades, 28 são reservadas para pessoas com necessidades especiais.

Disputaram os postos de trabalho 6.964 candidatos. Os salários oferecidos pelo município de João Monlevade partem de R$ 924 e chegam a R$ 12.679,81.

Confira a relação:

RESULTADO DOS APROVADOS – PROVA OBJETIVA SUPERIOR

RESULTADO DOS APROVADOS – PROVA OBJETIVA MÉDIO

RESULTADO DOS APROVADOS – PROVA OBJETIVA FUNDAMENTAL

Consulta resultado individual