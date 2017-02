Diretoria do Sevor pede melhoria dos convênios para a prefeita Simone

Tweet no Twitter

A equipe técnica e a diretoria do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor) se reuniu na semana passada com a prefeita de João Monlevade, Simone Carvalho (PSDB) com intuito de apresentar balanço da entidade e solicitar reforço nos convênios mantidos pela administração municipal.

Entre os pedidos, destaque para o aumento do repasse de combustível, que é o grande gargalo enfrentado pelo Sevor. Isso porque mensalmente a Prefeitura de João Monlevade faz o repasse de 350 litros de combustíveis, mas o gasto chega a até mil litros/mês.

Os voluntários solicitaram também troca de uma ambulância – cedida pela administração – e repasse de equipamentos para montar uma Unidade Avançada de Atendimento. A prefeita Simone ficou de avaliar sobre as questões e se manifestar posteriormente.