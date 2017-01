Diretoria do Conselho de Segurança Pública será empossada na terça

A diretoria do Conselho Comunitário de Segurança Pública de João Monlevade (Consep), do setor 1, será empossada na próxima terça-feira (31 de janeiro), às 19h, no auditório da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de João Monlevade (Acimon).

Saulo Amaral do Nascimento assume a presidência da entidade, que tem Hamilton Henrique Siqueira na vice-presidência. Os demais membros são: Mariane Alves e Marcello Mourah (secretários); Raimundo Mota e Ronaldo Marques (tesoureiros); Gilberto Parreira Julio e Carlos Arthuso (conselho deliberativo); Maria José Serafim, Ana Maria Lemos Gorete, Agnaldo Marcos, Ulete Lúcio Mota, José Geraldo Santos e Vitor Ribeiro Mota (conselho fiscal).

O presidente da entidade explicou que a criação do Conselho de Segurança setor 1 atende à proposta da Polícia Militar na descentralização do policiamento e comando da cidade em três setores. Com isso, o Conselho de Segurança setor 1 atenderá a 34 bairros (mapa abaixo). “Desde o mês de agosto estamos nos reunindo para a criação da entidade. Contamos com apoio primordial da Contabilidade Arthuso, da Acimon e das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal”, pontuou Saulo Amaral.

O Consep foi criado para discutir, analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas comunitários de segurança. O órgão também vai desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais. A intenção é que o Consep possa ser um canal onde os moradores residentes no espaço por ele abrangido, fiquem cientes do trabalho das polícias e dos órgãos de Defesa Social.