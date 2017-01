Dicas para viajar no carnaval gastando pouco

Tweet no Twitter

Depois das festas de Natal e Ano Novo as economias costumam estar nas últimas, então como fazer para curtir um carnaval viajando? A chave para o mundo de folia está justamente no planejamento realizado com antecedência e nas dicas que vamos te dar.

Pesquise e planeje

Tenha em mente um valor de quanto será possível investir na viagem, a partir disso você poderá planejar seu destino. Alguns sites oferecem passagens aéreas mais baratas e ainda a possibilidade de buscar, por meio de ferramentas, os melhores dias e horários para viajar. Depois de decidir a rota e horário é hora de planejar a hospedagem e locais para passear, divida seu orçamento por dias.

Festas e blocos

Muitas cidades oferecem festas e blocos de rua que são gratuitos, essa é a melhor opção para você economizar e ainda se divertir bastante. Fuja de baladas e casas de festa onde costumam cobrar as entradas.

Bebidas e alimentação

Evite contratempos relacionados a sua saúde e alimente-se bem além de se hidratar (principalmente se o seu convênio não cobrir outros estados ou cidades). Como geralmente no carnaval as pessoas se preocupam mais em beber é interessante fazer um “esquenta” antes de sair de casa para não gastar tanto na rua, onde geralmente as bebidas são até duas vezes mais caras.

Conheça novos lugares

Geralmente as pessoas escolhem destinos turísticos e esses, que já são caros fora de época, costumam duplicar os valores durante feriados e festas. Pesquise por lugares ainda não tão explorados e aproveite a chance de conhecer um novo destino. Outra opção é buscar também viagens para destinos mais tranquilos, como a maioria das pessoas quer curtir a folia você poderá sair beneficiado com essa escolha.

Reservas e hospedagem

Reservas feitas com antecedência podem sair até pela metade do preço, mas caso decida viajar com os amigos a sua hospedagem pode ficar ainda muito mais barata. Outra opção é optar por hostels que oferecem preços convidativos em acomodações mais simples.

Fantasia

Sem fantasia o carnaval não vai ter a mesma graça, mas você não precisa gastar rios de dinheiro para ir muito bem caracterizado, a dica aqui é você mesmo montar a sua! Pesquise referências e busque a ajuda de amigos, procure também utilizar coisas que já tem em casa e customizar. Que tal dar cara nova aquela blusinha que você não usa mais e transformá-la em uma batinha fresquinha para pular o carnaval de rua? Seja criativo, afinal carnaval além de diversão também exige criatividade, agora só falta fazer as malas e partir!