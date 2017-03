Dia Internacional da Mulher tem programação especial em Monlevade

A Câmara de João Monlevade, em parceria com a Prefeitura e entidades, irá realizar diversas atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo dia 8. As atividades terão início na próxima segunda-feira, 6, e se estendem até sexta-feira, dia 10.

No dia 6, ocorre a II Feira da Cidadania – Mulher, com exposições e apresentações artísticas, estandes, serviços rápidos de saúde, vacinação contra a febre amarela e outros. As atividades serão na Praça do Povo, de 13h às 16h. A Feira da Cidadania é uma realização da Prefeitura Municipal, Fundação Casa de Cultura, Lions Clube Monlevade Centro e Lions Clube Monlevade Sobral.

Na quarta-feira, dia 8, a Câmara fará a entrega do diploma “Mulher Construtora da Democracia” à fundadora do projeto “Jovens Rumo ao Futuro”, Janete de Fátima Domingues Conceição; à diretora da Escola Promorar, Rúmia Lourdes de Souza Castro e à médica Valéria Maria Moreno Jacintho. As três foram indicadas por uma comissão composta por Anselmo Oliveira, que representou a imprensa; pelo vereador Cláudio Cebolinha (PTB), que representou a Mesa Diretora, e Eliane Araújo, representante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A entrega da honraria está prevista para ocorrer às 18h. Na mesma data, às 19h, será realizada a 24ª Corrida da Mulher, com saída da Praça Sete. Logo após, show com artistas locais.

O 9º Seminário Maria da Penha da Mulher Monlevadense, com o tema “Cuidando da Saúde da Mulher”, ocorre no dia 9. Na oportunidade, a médica Valéria Maria Moreno Jacintho falará sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). O evento será na sede do CRAS/Bem Viver, no bairro Novo Cruzeiro, de 14h às 16h. Também haverá realização de teste rápido de Sífilis e hepatites virais.

As servidoras da Câmara Municipal também receberão atividades especiais. Na sexta-feira, 10, será ministrada às 10h palestra com dicas de beleza com a diretora de vendas independente da Mary Kay, Aline Gomes. Já às 13h30, será ofertada ginástica laboral com a professora de educação física, Juliana Nascimento e, logo após, palestra sobre alimentação saudável com a nutricionista Esther Pelinsari.

Para o presidente da Câmara, Djalma Bastos (PSD), a celebração da data é importante, mas a valorização da mulher deve ser constante. “A maior parte do nosso quadro de servidores é formado por mulheres. A competência apresentada por nossa equipe é que faz a Câmara destacar na região. Agradeço o empenho de todas e ainda a todos os parceiros que nos permitem fazer estas atividades especiais”, declarou Djalma.

A Semana da Mulher é uma realização da Câmara de João Monlevade em parceria com a Prefeitura, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Monlevadense, Lions Clube Centro, Lions Clube Sobral e Associação Mulheres em Ação (AMA).