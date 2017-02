Dia das Mulheres será celebrado em Monlevade com corrida, homenagens e shows

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, a Prefeitura de João Monlevade irá realizar uma grande festa, que acontecerá na Praça Sete, em Carneirinhos.

Segundo a Administração Municipal, o evento terá início às 19h, com a realização da Corrida da Mulher. A solenidade de premiações acontecerá em um palco que será montado na Praça.

Em seguida, a prefeita Simone Carvalho (PSDB) irá prestar homenagens às mulheres que se destacam em diversos segmentos da cidade. Para fechar a programação, estão agendados três shows musicais. Segundo os organizadores do evento, a programação completa será divulgada na próxima semana.

Corrida

Estão abertas as inscrições para a XXIV Corrida da Mulher de João Monlevade. Haverá premiações para os três primeiros lugares em geral e para as três primeiras colocadas de cada categoria, bem como para as primeiras colocadas servidoras da Câmara Municipal e da Prefeitura.

A Corrida da Mulher terá a largada às 19h, na Praça Sete, em Carneirinhos, subindo a Avenida Getúlio Vargas, passando por parte da Rua Louis Ensch, contornando pela Rua Francisco Teles (por detrás do Supermercado Bretas), voltando pela Getúlio Vargas, depois contornando a Praça da Matriz Nossa Senhora da Conceição e chegando à Praça Sete.

As mulheres interessadas podem fazer as inscrições na sede da Secretaria de Esportes e Lazer, à Avenida Getúlio Vargas, 4.798, 4º andar, ao lado da Praça Sete, em Carneirinhos.