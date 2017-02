Definida Programação do GonçaloFolia 2017

A programação completa do GonçaloFolia 2017 já está definida e recheada de shows, desfile dos blocos caricatos e matinês. O Carnaval em São Gonçalo do Rio Abaixo já é tradição na cidade e reconhecido como um dos melhores da região do Médio Piracicaba. A festa carnavalesca, promovida pela Prefeitura, será realizada na Praça Central, entre os dias 24 a 28 de fevereiro e este ano terá o tema “Arte de Rua”.

Na sexta-feira (24), às 23h30, haverá show com a banda Sanvile. No sábado (25), a partir das 23h tem show com a banda Artigo Zero. No domingo (26), às 18h, tem matinê infantil e show com a Santa Cecília Show. A partir das 23h, a animação fica por conta da banda Phasis.

Na segunda-feira (27), às 23h, tem show com a banda Agá Plus. A festa continua na terça-feira (28), às 20h, com a banda Batuk e Art.

Confira programação completa:

Sexta-feira, 24 de fevereiro

20:00 – bloco Nós Trupica + Não Caí – Sede da Abeviti (Santa Efigênia)

21:30 – bloco Ostentação – Entorno do Memorial Padre João (Santa Efigênia)

22:00 – blocos Únidos do Mé, Makako Loko e As Meninas Super Poderosas – Espaço Doca (Fonte do Mato)

22:30 – bloco Unidos das Tchelas – Poliespotivo Santa Efigênia (Santa Efigênia)

23:00 – bloco Loko é Poko – (Centro)

23:30 – Banda SanVille

Sábado, 25 de fevereiro

19:00 – Santa Cecília Show – Praça Central

21:00 – bloco Tacos de Fora na Rua – Rua Dona Dica (Guanabara)

21:00 – bloco Unidos da Ponte – Pizzaria Biliska (Baixada)

22:00 – Bom Sucesso Folia – Poliespotivo Santa Efigênia (Santa Efigênia)

22:30 – bloco Taioba Louca – Praça da Matriz (Centro)

23:00 – Banda Artigo Zero

Logo após o show saída do Galo da Madrugada com bloco Taioba Louca por alguns ruas da cidade

Domingo, 26 de fevereiro

17:30 – bloco infantil Algodão Doce – Espaço Adoletá (Centro)

18:00 – Matinê show infantil – Praça Central

19:00 – Santa Cecília Show – Praça Central

21:00 – bloco Zé Colméia – Rua Godolfredo Figueiredo (Guanabara)

21:30 – bloco Vargem Folia – Av. Central (Centro)

22:00/23:00 – bloco Swingaço – Galpão do Jeordane (Guanabara)

23:00 – Banda Phasis

Segunda-feira, 27 de fevereiro

19:00 – Santa Cecília Show – Praça Central

21:30 – bloco Bom de Pacas – Espaço Doca (Fonte do Mato)

22:30 – bloco da Zueirada com Batucada – (Niterói)

22:30 – bloco Segunda Sem Lei – Poliesportivo Santa Efigênia (Santa Efigênia)

23:00 – Banda Agá Plus

Terça-feira, 28 de fevereiro

17:00 – bloco Capivaras – Espaço Adoletá (bairro Centro)

19:00 – Santa Cecília Show – Praça Central

20:00 – Banda Batuk Art