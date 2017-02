Decor/Magalito/Por do Sol é campeão da III Copa Futsal de Verão

A equipe Decor/Magalito/Por do Sol sagrou-se campeã da III Copa Futsal de Verão, ao derrotar o time do Sicoob/Credibelgo pelo placar de 5 a 4. A final do evento promovido pela Prefeitura de João Monlevade, aconteceu na quadra esportiva do bairro Laranjeiras, na manhã deste domingo, 5.

Oito equipes participaram da III Copa de Futsal, e nas partidas das semifinais, na última sexta-feira, 3, o Decor/Magalito/Por do Sol venceu o Promorar por 8 a 2, e o Sicoob/Credibelgo derrotou o Rig Futebol Clube por 5 a 3, com ambas as equipes chegando com méritos à final do certame. O jogador Mateus, do Sicoob/Credibelgo, com 10 gols, foi o artilheiro da competição.

O vice-prefeito Fabrício Lopes (PMDB), que esteve representando a prefeita Simone Carvalho Moreira (PSDB), durante a solenidade de premiações, disse que a Chefe do Executivo vem realizando uma administração voltada para todos, com excelência no planejamento, procurando abranger todas as esferas ao alcance da administração pública, e o esporte é um dos setores apoiados com determinação por Simone Moreira.