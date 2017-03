DAE celebrará com festa o Dia Mundial da Água

Tweet no Twitter

No próximo dia 22, a partir das 9h, o Departamento de Águas e Esgotos de João Monlevade (DAE) realizará evento na Praça do Povo, em Carneirinhos, celebrando o Dia Mundial da Água.

Segundo o diretor da autarquia, Cléres Roberto de Souza, a programação prevê a realização de uma blitz educativa, com a distribuição de panfletos com orientações voltadas para a economia da água.

Dentre as atrações na Praça, estão confirmados a montagem do “túnel dos sentidos”, a “bolha de sabão gigante”, ações de modelagem em argila, trilha didática e apresentação musical de estudantes.

Cléres Roberto disse que também haverá exposição de horta orgânica e montagem de estandes do DAE, com participações de alunos de escolas públicas de João Monlevade. Também haverá uma equipe que estará recebendo, do público presente, óleo de cozinha usado, o qual será destinado para a fabricação de sabão.