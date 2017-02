Custo para implantação de pelotão de Bombeiros em João Monlevade preocupa vereadores

O custo da implantação de um pelotão do Corpo de Bombeiros em João Monlevade é a maior preocupação dos vereadores da cidade. O assunto voltou à pauta de discussões nesta quarta-feira, dia 8, na volta do recesso parlamentar. O comandante da 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Ipatinga, Marcos Vinicius Evangelista dos Santos, esteve no Legislativo para falar sobre a questão.

O bombeiro militar foi enfático ao explicar que o custo da implantação para o município seria com materiais de escritório, telefone, internet e a cessão de uma área para construção da unidade operacional. “Não há duvidas que o maior desprendimento financeiro será do Estado com pagamento da folha de pessoal, viaturas, equipamentos técnicos e combustíveis”, pontuou.

O comandante explicou também que os homens para a o 7º pelotão de João Monlevade seriam remanjados de outras unidades, ou seja, o Estado já arca com a remuneração deles. A unidade seria instalada no bairro Sion e teria cerca de 30 bombeiros em seu quadro de militares.

O comandante da Marcos Vinicius alegou ainda que não há uma planilha especificada – material a material – sobre os custos da instalação do pelotão na cidade. “Contudo, há um documento com o planejamento com o que o pelotão irá ter. Temos todas as viaturas especificadas e materiais que o pelotão tem que ter para ser instalado”, comentou.

Entre os benefícios da instalação do pelotão em João Monlevade está a diminuição do tempo de respostas nos atendimentos. Isso porque hoje o deslocamento vem de Itabira. “Os municípios que receberam o Corpo de Bombeiros Militar, que somam mais de 50, jamais se arrependeram desde laço, o que não seria diferente em João Monlevade”, finalizou o comandante.