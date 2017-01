Copa Interbairros tem data marcada. Saiba os detalhes

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de João Monlevade informou que o “Torneio Início” será realizado nos dias 29 e 30 de abril, no Estádio Louis Ensch. Já a IX Copa Interbairros terá início no dia 06 de maio. As premiações serão troféus e medalhas para o campeão e o vice-campeão; troféus de Artilheiro, Melhor Defesa, Destaque da Final, Melhor Jogador da Copa e Seleção da Copa.

A Secretaria de Esportes divulgou, também, que estarão abertas, até o dia 04 de abril, na sede da Secretaria de Esportes e Lazer de João Monlevade, à Av. Getúlio Vargas, 4.798, 4º andar, as inscrições para o Congresso Técnico, que acontecerá no dia 06 de abril, no Auditório da Prefeitura monlevadense. As inscrições poderão ser feitas na Secretaria de Esportes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 38851-4510.