Coordenadores do Parlamento Jovem participam de capacitação

Os representantes das Câmara Municipais de Minas participam desde esta quarta-feira, 8, de um curso preparatório para o projeto Parlamento Jovem 2017. O encontro ocorre na Assembleia legislativa em belo Horizonte e vai até esta sexta-feira, 10. O objetivo do encontro é apresentar as etapas, as metodologias e os desafios do projeto. A cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo é representada pela coordenadora do PJ no município, Conceição Mol.

O Parlamento Jovem é desenvolvido pela ALMG desde 2004, por meio da Escola do Legislativo, em parceria com a PUC Minas e com câmaras municipais e visa à formação política e cidadã de alunos dos ensinos médio e superior. A cada ano, um novo tema, escolhido pelos estudantes, subsidia os trabalhos. A edição de 2017 discutirá “Educação Política nas Escolas”.

O PJ Minas deverá atingir neste ano aproximadamente 65 municípios, contra 43 no ano passado, o que implica um grande número de pessoas envolvidas.

Esta é a 3ª vez que São Gonçalo participa do projeto. O município integra o pólo regional formado pelas cidades de Itabira e João Monlevade. Este ano, mais uma cidade irá compor o pólo: a cidade de Conceição do Mato Dentro.

Para a presidente da Câmara Luciana Bicalho o projeto é de grande importância para envolver os jovens com a política, além de ser uma forma de integração Câmara e Comunidade. “Nos dois anos que participamos do projeto vimos um empenho dos jovens e o interesse dos mesmos pelas questões políticas. Tivemos bons resultados. Espero que o sucesso se repita este ano”, falou.

Nas próximas semanas será divulgado como os jovens poderão participar do projeto, que é voltado aos alunos do ensino médio.