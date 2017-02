Contratos do Fies começam a ser assinados nas agências da Caixa

De acordo com dados do Ministério da Educação foram realizadas mais de 555 mil inscrições nesta edição do 1º semestre de 2017

Os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para os estudantes selecionados começam a ser formalizados na última sexta-feira (17). A assinatura deve ser feita nas agências da Caixa Econômica Federal.

De acordo com dados do Ministério da Educação foram realizadas mais de 555 mil inscrições nesta edição do 1º semestre de 2017.

Para assinar o contrato, o estudante deve concluir sua inscrição no SisFies e validar as informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), em sua instituição de ensino em até 10 dias.

Após a validação das informações, o estudante deverá ir a uma agência da Caixa ou outro agente financeiro do Fies, em até 10 dias, para formalizar a contratação do financiamento.

Documentação

O estudante deve comparecer à agência bancária com o Documento de Regularidade de Inscrição (DRI), Identidade, CPF, certidão de casamento (se tiver), comprovante de residência e termo de concessão ou termo mais recente de atualização do usufruto de bolsa parcial do ProUni (quando for o caso).

Caso o aluno possua fiador, ele também deve ir à agência com Identidade, CPF, certidão de casamento, comprovante de residência e comprovante de rendimentos.

A gerente nacional de Estratégia de Produtos de Captação e Serviços da Caixa, Kelen Barros Vilarins, ressalta que os estudantes não devem deixar para comparecer à agência no limite do prazo de contratação.

“É importante alertar que a não contratação dentro do prazo estipulado ocasiona a perda da vaga para o estudante, por isso, é importante que os alunos não deixem para a última hora para evitar riscos desnecessários”, disse.

Apesar de várias agências da Caixa abrirem nesse sábado (18), a abertura excepcional está voltada apenas para atendimento de trabalhadores com dúvidas, que desejem consultar o saldo de contas inativas do FGTS e emissão de Cartão do Cidadão e senha.