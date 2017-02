Confira o que abre e o que fecha em João Monlevade no carnaval

Tweet no Twitter

Devido à festa de Carnaval, que começa neste sábado (25), a Prefeitura de João Monlevade, setor administrativo do Departamento de Água e Esgoto (DAE), unidades de saúde e a Câmara Municipal – retornam às atividades normais, na próxima quinta-feira (02/03).

O setor de limpeza urbana funciona normalmente, com exceção da terça-feira (28), feriado nacional de Carnaval. Já o DAE, durante o período carnavalesco, mantém o funcionamento em regime de plantão.

O comércio em João Monlevade funciona nesse sábado (25) das 8h às 13h. Na segunda e terça-feira as lojas não abrem, só retornando às atividades na quarta-feira de Cinzas (1º de março), ao meio-dia.

Bancos

Bancos vão ficar fechados durante a segunda e a terça-feira de carnaval, dias 27 e 28 de fevereiro. No dia 1º de março, quarta-feira de Cinzas, as agências bancárias abrem a partir de meio-dia. O anúncio é da Federação Brasileira de Bancos. A medida vale para todos os bancos, inclusive a Caixa Econômica para consulta de contas do FGTS.

Contas de água, energia e telefone, além de carnês que vencerem nos dias 27 ou 28 vão poder ser pagas, sem multa, na quarta-feira, dia 1º. Os tributos normalmente já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Mas caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão da Febraban é antecipar o pagamento para antes do feriado.

Caixas eletrônicos, além aplicativos de celular e internet banking vão funcionar normalmente durante o Carnaval.Contas com códigos de barras podem ser agendadas em qualquer um destes canais. Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos por meio de Débito Direto Autorizado.