Confira dicas para viajar com crianças nas férias

Planejar bem o passeio de férias é fundamental para tornar a experiência de turismo em família boa tanto para as crianças quanto para os adultos. Alguns destinos oferecem mais opções para crianças, outros nem tanto, o ideal é mesclar recreação e passeios.

Feita a escolha do destino, da hospedagem e do meio de transporte, envolva as crianças nos preparativos com mapas e imagens do lugar. Além disso, fique atento aos documentos de todos. Luana Teixeirense se prepara para pegar a estrada com dois filhos pequenos, de 3 e 8 anos. A viagem de 1.318 quilômetros entre Brasília (DF) e Morro de São Paulo (SP) será a mais longa já feita pela família.

Para garantir conforto e segurança para os pequenos, Luana relata parte de sua preparação. “É fundamental levar as cadeirinhas para acomodar as crianças, além de brinquedos, água, travesseiro, comida e uma muda de roupa para qualquer emergência”, comenta.

Conheça outras dicas para fazer um bom passeio: