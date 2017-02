Começa Operação Carnaval nas estradas mineiras

Tweet no Twitter

Começa nesta sexta-feira (24) a operação especial de carnaval nas rodovias federais de Minas Gerais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai intensificar a fiscalização, principalmente com as blitze da Lei Seca, fazendo testes do bafômetro. A “Operação Carnaval” termina na quarta-feira (1).

A alta velocidade também será foco da atuação. Para flagrar quem estiver em alta velocidade, os policiais contam com radares móveis. Para intensificar seu trabalho, a PRF do estado recebeu nas últimas três semanas reforço de inspetores de outras regiões.

Além do foco em motoristas que misturam bebida e direção e nos que exageram na velocidade, a operação também estará atenta a evitar acidentes.

A ultrapassagem, muitas vezes entrando indevidamente na contramão, por exemplo, pode provocar a colisão frontal, que é a mais mortal entre os acidentes de trânsito.

Então, inibir, com a presença dos inspetores, os condutores de realizarem essa manobra na estrada é importante na prevenção das batidas.