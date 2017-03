Começa mutirão de limpeza no Distrito Industrial

A Prefeitura de Itabira, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo (SMDECTIT), realiza na segunda-feira (6) um mutirão de limpeza no Distrito Industrial. O trabalho será feito por equipes da Empresa de Desenvolvimento de Itabira Ltda (Itaurb). Esta é uma antiga demanda solicitada pelas empresas localizadas na região.

No dia 25 de janeiro deste ano, servidores da SMDECTIT, incluindo o secretário municipal José Don Carlos Alves Santos, reuniram-se com empresários dos distritos I e II para discutir as qualidades, deficiências e possíveis melhorias. Uma das sugestões apontadas por eles era a parceria entre o poder público e a iniciativa privada para a manutenção das empresas no município e melhorias na infraestrutura do local, englobando a limpeza.

De acordo com o superintendente de Desenvolvimento Industrial, Joran Francisco de Souza, o mutirão ocorrerá em várias etapas e sempre em parceria com as empresas. “Neste primeiro momento, os funcionários da Itaurb farão a poda das árvores. Serão verificadas, principalmente, aquelas que há muito tempo não eram podadas e as que possuem risco de queda. Após o trabalho, o entulho será recolhido pelas próprias empresas do Distrito Industrial”.

Ainda segundo Joran de Souza, a Itaurb também será responsável pelos serviços de limpeza, capina e roçada. “Vamos recolher entulhos que atrapalham as calçadas e contribuem para o aparecimento de insetos e roedores. Este é o primeiro passo da Prefeitura para a revitalização do nosso distrito”, concluiu.

Em tempo

O Distrito Industrial de Itabira foi constituído na década de 1990, proveniente da antiga Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais (CDI/MG) – atual Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig). Hoje em dia, os distritos I e II contam com aproximadamente 44 empresas que empregam cerca de 2.150 pessoas.