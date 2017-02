Com fuzis e submetralhadoras, bando rouba carga e armamento de escolta no trevo do Prata

Com armamento pesado, um bando com cerca de 10 homens rendeu uma carreta, que transportava cigarros, e dois carros que faziam a escolta do veículo. O crime aconteceu no km 176 da BR-262, próximo ao trevo de acesso à cidade de São Domingos do Prata, por volta das 07h20 da manhã da última sexta-feira (3).

A Polícia Rodoviária Federal recebeu informações de que uma carreta roubada estaria abandonada na estrada de acesso ao vilarejo de Vieiras, em São Domingos do Prata. A equipe foi ao local e encontrou o veículo atrelado a um semirreboque, cuja carroceria estava arrombada. Parte da carga havia sido furtada. O saque do restante do material foi impedido pela Polícia Militar.

Perto da carreta, a PRF localizou dois carros de escolta armada. A PRF só conseguiu informação sobre o crime por volta das 21h. Segundo uma das vítimas, o comboio composto pela carreta e os dois carros de escolta, com dois passageiros cada um, foi abordado por bandidos ao passar pelo trevo de São Domingos do Prata. Os assaltantes usavam roupas escuras, coletes a prova de balas e toucas. Eles também portavam pistolas, submetralhadoras e fuzis.

O bando desarmou as vítimas e entraram nos veículos, seguindo até a comunidade de Vieiras. No local, os criminosos ordenavam para que os reféns mantivessem os olhos na mata enquanto faziam a retirada de parte da carga, colocando os objetos em outros dois caminhões. Ainda durante a ação, outras duas pessoas que passavam pelo local em uma caminhonete Toyota/Hilux foram rendidas pelos bandidos, que também tiveram o veículo roubado pelo bando e feitas reféns.

Depois de carregarem os caminhões, os bandidos fugiram com os reféns, que foram abandonados em uma estrada perto da cidade de Nova Lima e também em Belo Horizonte.

As vítimas não souberam repassar informações sobre características dos criminosos, por alegaram que a todo o momento eram ameaçadas com armas e obrigadas a ficarem com os olhos fechados. Eles apontaram que cerca de 10 homens cometeram o crime.

Além da carga e da caminhonete, o bando roubou três revólveres calibre 38, duas espingardas calibre 12 e uma pistola calibre 380. Os veículos abandonados no local do assalto e um dos caminhões usado no crime foram levados a pátio credenciado do Detran. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de João Monlevade.

Caminhão com cigarros recuperado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também recuperou na manhã da última sexta-feira (3) um caminhão carregado com cigarros que havia sido roubado.

Informada de roubo a veículo de carga ocorrido na BR-262, nos limites dos municípios de São Domingos do Prata. Caminhão estava numa estrada de terra entre o trevo do Prata e de Vargem Linda. A equipe policial foi até o local e encontrou o caminhão Baú estacionado no acostamento da via e com aporta lateral da carroceria aberta. Ao avistar a viatura policial, o motorista do caminhão fugiu pelo mato e não foi encontrado. A PRF constatou que o caminhão teve as placas adulteradas e foi levado para o pátio policial. A suspeita é que o veículo estava sendo usado para transportar a carga roubada de cigarros.