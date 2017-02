João Monlevade: com correção do IGP-M, IPTU começa ser cobrado em abril

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Prefeitura de João Monlevade deve começar a cobrar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos imóveis da cidade no mês de abril. Nesta semana foi concluído o processo licitatório para a confecção dos

Neste ano de 2017, não haverá reajuste no valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em João Monlevade. Haverá, sim, por força de lei, a correção pelo IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado), que será em torno de 7%. A distribuição dos carnês deverá ser iniciada no mês de abril.

Hoje, o número de inadimplentes com relação ao IPTU em João Monlevade gira em torno de 30%, segundo informou a administração municipal.