Codema de Barão de Cocais tem nova presidência

Na última quinta-feira (16) foi realizado na fazenda Soledade – sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a 1ª Reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Barão de Cocais (Codema).

Nesse mesmo encontro aconteceu a cerimônia de posse da nova presidência da entidade. Foi empossado o secretário municipal de meio ambiente Barão de Cocais, Rogério Vidal Bastos, tendo como vice, Alessandra Lílian da Silva Freitas.

Lourival enalteceu a importância do conselho para o município e elogiou o trabalho dos conselheiros, que não exercem função remunerada no conselho, mas ainda assim participam com afinco das atividades que a função de conselheiro determina. Destacou também a experiência e capacidade do secretário Rogério e sua equipe, e a confiança que a administração do prefeito Décio tem em seu trabalho.

Por fim, desejou sucesso a todos, reforçando o empenho e dinamismo dos envolvidos na busca por soluções e decisões transparentes, além de diretrizes em prol da coletividade.

Em sua apresentação o novo presidente enfatizou a importância dos trabalhos do Codema em prol do desenvolvimento ambiental, ressaltou a importância da municipalização das questões ambientais e o valor das parcerias colaborativas.

Rogério Vidal Bastos é Biólogo, formado em Técnico em Agropecuária, Pós graduado em Gestão Ambiental, MBA em Gestão de Negócios e Perito Judicial Ambiental. Alessandra Freitas é advogada.

O Codema é um órgão técnico de assessoramento da Prefeitura na área de proteção, conservação e melhoria do Meio Ambiente. Entre outras coisas, cabe ao conselho desenvolver atividades técnicas de normas e padrões de qualidade ambiental, recomendar a aplicação de penalidades aos infratores da legislação ambiental e manter o controle permanente das atividades potenciais ou efetivamente poluidoras.