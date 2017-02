Clínica Bem Estar: consultas médicas a preço popular e 20 especialidades

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Informe Publicitário

Com o objetivo de oferecer atendimento médico de qualidade a quem não tem como pagar plano de saúde e não quer depender do Sistema Único de Saúde (SUS), a empresária Rejane Maria Nunes de Souza Nicácio, abriu em João Monlevade a Clínica Bem Estar. Com preço único de R$ 95,00.

São oferecidas 20 especialidades: clínica geral, cardiologia, cardiopediatria, dermatologia, terapia ocupacional, ginecologia, obstetrícia, pediatria, endocrinologia, psiquiatria, ortopedia, otorrinolaringologia, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, geriatria, oftalmologia, oncologia, neurologia e reumatologia. Além disso, em breve, a clínica passa a oferecer ultrassonografia, exames audiométricos e testes da orelhinha em recém-nascidos.

Segundo a empresária, a intenção é se tornar referência em João Monlevade. “O objetivo da clínica é atender a população que não tem plano de saúde e depende da forma como funciona o SUS. Cuidamos de nossos pacientes com empatia, ética, respeito, entendendo que somos uma parte deles e eles uma parte da clínica”, ressaltou Rejane que explicou ainda que o modelo empregado pela clínica é novidade na cidade.

Todos os pacientes serão atendidos com hora marcada. No entanto, há possibilidade do paciente ser encaixado em atendimento de emergência. “Ninguém volta para casa sem ser atendido pelo médico”, enfatizou a empresária.

A Clínica Bem possui quatro consultórios climatizados e informatizados. Todo o espaço é minimamente planejado para conforto dos pacientes. Também há entrada especial para portadores de necessidades e idosos. Vale a pena uma visita. Anote o endereço: A Clínica Bem Estar fica na rua Geraldo Soares de Sá, 11, Vila Tanque – bem em frente ao Hospital Margarida. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h. O telefone é: 9 8679-4661 (Oi), 9 9288-1569 (Tim), 9 8423-2119 (Claro), 9 7137-8875 (Vivo) e 38524850. O DDD é o 31. Email: clinicajmbemestar@hotmail.com.