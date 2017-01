Cinco suspeitos são detidos por roubo de carga na BR-381 em João Monlevade

Denúncias anônimas de motoristas que passavam pela BR-381, ajudaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que contou com apoio da Polícia Militar, a prender cinco pessoas na manhã desta sexta-feira (06), próximo ao km 365 da rodovia, trecho conhecido como Corte de Pedras, em João Monlevade. Eles roubavam a carga de uma carreta Scania R 440, que transportava laticínios.

De acordo com a PRF, a primeira denúncia dava conta de que um caminhão havia acabado de ser abordado por um grupo de pessoas e que uma delas estaria armada.

Logo após a primeira ligação, outra informava que várias pessoas estariam roubando a carga de laticínios de um caminhão que estava parado às margens da rodovia.

Quando a viatura da PRF chegava ao local, os saqueadores fugiram a pé pela rodovia, de moto e alguns foram flagrados entrando no mato, deixando parte da carga espalhada às margens da via e no matagal.

Um veículo Fiat Pálio, que estava parado próximo do caminhão, também foi visto evadindo do local. Os federais conseguiram identificar o condutor do veículo e outro comparsa, que são conhecidos do meio policial pela prática de furto e roubo de carga na rodovia. O veículo foi abandonado em uma estrada de terra pouco a frente do local e os suspeitos fugiram a pé e não foram encontrados. Eles também foram reconhecidos pelas vítimas através de fotos mostradas pela polícia.

Devido ao grande número de pessoas nas proximidades, foi solicitado apoio da Polícia Militar de João Monlevade que enviou três viaturas ao local.

Três homens foram abordados em duas motos ainda na rodovia e outros dois caminhando em meio a um matagal. Todos eles, segundo a polícia, foram vistos carregando mercadorias do caminhão.

Após a captura dos envolvidos, os policiais voltaram ao local onde estava o caminhão e localizaram as vítimas do roubo. O motorista de 57 anos e seu ajudante de 45 anos. Eles estavam sujos e molhados e contaram que por volta das 05h da manhã, o veículo apresentou defeito mecânico e somente conseguiram resolver o problema por volta das 09h. Quando se preparavam para seguir viagem, foram surpreendidos por cerca de 10 pessoas que estavam a pé e outras que estavam em dois veículos, um VW/Gol de cor vermelha, e num Fiat/Pálio de cor branca.

Do Fiat desceu um homem portando uma arma de fogo, que determinou que as vítimas corressem em direção ao matagal, foi quando os dois caíram em uma lagoa e por isso, estavam sujos e molhados.

Um menor de 17 anos, que conduzia uma das motos foi apreendido e quatro homens, com idades de 18, 19, 23 e 29 anos foram presos. As duas motos e o veículo Fiat Palio foram removidos ao pátio do DETRAN.

Todos os cinco detidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil onde foram autuados pelo delegado de plantão.