Chuva deve dar as caras no Carnaval

Nesta sexta-feira (24/2) o tempo fica ensolarado a parcialmente nublado no Norte e Noroeste mineiro. Nas demais regiões do estado, parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde e à noite. Temperatura máxima de 36°C no Norte.

Em João Monlevade o tempo deve ficar ensolarado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva a partir da tarde. A temperatura deve variar entre 17°C e 30°C.

No período carnavalesco, o tempo deve ficar instável, com ocorrência de pancadas de chuva em Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuvas entre o domingo (26) e a terça-feira (28).

As chuvas são consequência de uma frente fria que se aproxima nos próximos dias do litoral do Sudeste do país. Com isso, os turistas que saem de Minas para o Rio de Janeiro e Espírito Santo, principais destinos dos mineiros nos feriados, também podem se deparar com o mau tempo.