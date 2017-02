Chuva detona estradas e Itabira precisa adiar início de aulas

Devido às fortes chuvas que assolaram o município nos últimos dias, deixando algumas estradas intransitáveis, o ano letivo da rede municipal de ensino começará na próxima segunda-feira (13) para as todas as instituições localizadas na região rural de Itabira. As escolas municipais localizadas na área urbana iniciaram os trabalhos nesta segunda-feira (06).

Outro fator que influenciou a decisão da Secretaria Municipal de Educação (SME) em adiar o início das aulas para a próxima semana foi o transporte escolar. De acordo com a SME, as aulas nas escolas estaduais também terão início no dia 13. Assim, os veículos oferecidos pela Prefeitura poderão atender a todos os estudantes de maneira justa e regular.

Em, novembro do ano passado, a Secretaria de Estado de Educação (SEE) publicou a Resolução SEE 3.120 que define normas complementares sobre a organização e funcionamento das escolas da rede estadual de ensino para o ano de 2017. De acordo com o documento, “respeitadas as normas legais, cada escola deve elaborar seu calendário construído coletivamente com a comunidade escolar, discutindo com servidores, estudantes e pais de estudantes (…)”.

A Resolução afirma ainda que o calendário poderá ser construído coletivamente “com as escolas estaduais de um mesmo município e/ou com escolas municipais, respeitando a autonomia da rede municipal de ensino, respeitando o interesse dos estudantes, as especificações locais e viabilizando o melhor gerenciamento do transporte escolar”.

O calendário escolar deste ano prevê o mínimo de 200 dias letivos e carga horária de 800 horas para os anos iniciais do Ensino Fundamental e 833 horas e 20 minutos para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio diurno. A SME ressalta que vai repor todas as aulas ao longo do ano letivo.