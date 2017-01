Chuva destrói redes pluviais no bairro Novo Cruzeiro

Tweet no Twitter

As últimas chuvas que caíram na região contribuíram para danificar ainda mais alguns pontos de redes pluviais em João Monlevade. Notadamente, ruas como a Marquês de Valença, Nicarágua e Peru – todas na região do Novo Cruzeiro – sofreram mais danos com o impacto das chuvas.

Os estragos serão reparados, segundo informações da administração municipal. A prefeita Simone Carvalho Moreira (PSDB) esteve visitando os locais que foram afetados, e determinou aos órgãos competentes que executem obras emergenciais para a recuperação dos locais danificados.

O processo de licitação para a execução das obras já está em andamento, e os serviços de recuperação das redes pluviais deverão ser iniciados nas próximas semanas.