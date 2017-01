Cerca de 11,2 milhões já sacaram o abono salarial de 2015

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador estabeleceu um calendário com as datas de início dos saques

Até o momento, 11,2 milhões de trabalhadores no País sacaram o Abono Salarial do PIS/Pasep ano-base 2015. Esse volume corresponde a 46,11% do total de pessoas com direito ao benefício. Os pagamentos começaram a ser feitos em julho do ano passado.

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) estabeleceu um calendário com as datas de início dos saques, conforme o mês de aniversário dos trabalhadores vinculados ao PIS e o número final da inscrição dos servidores públicos no Pasep.

Os próximos a sacarem são os nascidos em março e abril, e com final de inscrição 6 e 7, que deverão procurar uma agência bancária a partir de 16 de fevereiro.

De acordo com o coordenador do Seguro-Desemprego e Abono Salarial do Ministério do Trabalho, Enivaldo Lagares, os trabalhadores terão até 30 de junho de 2017, independentemente da data de aniversário, para retirarem o benefício.

“Foi criado um calendário com datas de início dos saques para organizar os pagamentos, mas, uma vez liberados os recursos, os trabalhadores terão até o final do exercício para sacarem o benefício. É sempre importante recomendar, no entanto, que as pessoas não deixem para a última hora”, aconselha.

Abono

Tem direito ao abono ano-base 2015 quem trabalhou com carteira assinada, por pelo menos um mês naquele ano, com remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, o trabalhador deve estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, e o empregador precisa ter informado seus dados corretamente na Relação Anual de Informação Social (Rais).

O valor do benefício tem como base o salário mínimo vigente (R$ 937), mas é proporcional ao período trabalhado em 2015. “O cálculo para pagamento do abono é semelhante ao cálculo feito para o 13º salário: se a pessoa trabalhou por um mês, receberá o equivalente a 1/12 do salário mínimo, e assim sucessivamente. A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho é contada como mês integral”, explica Lagares.

Os trabalhadores da iniciativa privada poderão retirar o dinheiro em qualquer agência da Caixa ou em casas lotéricas, caso tenham o Cartão Cidadão com senha registrada.

Já os servidores públicos podem sacar o valor no Banco do Brasil. Os recursos que não forem sacados retornarão ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Informações por telefone:

Alô Trabalho do Ministério do Trabalho: 158

Caixa: 0800-726 02 07

Banco do Brasil: 0800-729 00 01

As ligações são gratuitas de telefone fixo e podem ser feitas de qualquer cidade brasileira.