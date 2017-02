Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Prefeitura de João Monlevade, através da Secretaria de Serviços Urbanos, realizou serviços de capina e varrição no Cemitério do bairro Baú. O local necessitava de tais benefícios e, atendendo solicitação de populares. A prefeita Simone Carvalho Moreira (PSDB) solicitou também que a limpeza pública, seja agilizada nos bairros da cidade, bem como em outros espaços públicos, como as escolas da rede municipal de ensino.