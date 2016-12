Casal é preso suspeito de tráfico de drogas no Bairro Petrópolis

Um homem de 21 anos e uma mulher de 19 foram presos em flagrante por tráfico de drogas, na Rua Montevidéu no Bairro Petrópolis, em João Monlevade, por volta das 18h30 desta quinta-feira (29). Outros dois suspeitos, de 19 e 30 anos teriam fugido antes da chegada dos policiais.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento, militares do Pelotão de Recobrimento Tático Móvel, depararam com a motocicleta Honda/Hornet, que foi apreendida, sendo conduzida pelo suspeito de 21 anos. Durante busca pessoal foi encontrado no bolso da bermuda dele três pinos de cocaína e R$22,75.

Ele contou aos policias que a motocicleta utilizada era de um amigo, e que havia acabado de pega-la emprestada em um restaurante nas proximidades. Os militares foram até o local e localizaram outra motocicleta Honda/CG que pertence ao suspeito. O veículo também foi apreendido.

Debaixo do banco do da CG foram encontradas outras cinco buchas de maconha.

Os militares foram até a residência do rapaz, e durante buscas foi encontrado um celular que pertencia à mulher de 19 anos, namorada de um dos suspeitos. Ela disse que teria ido ao local para apanhar o aparelho, que estava carregando. No telefone, segundo a polícia, havia uma mensagem do suspeito detido com a motocicleta, com os seguintes dizeres: “Tira Tudo lá de casa”. A mensagem teria sido enviada pelo suspeito, momentos após ter sido abordado pelos policiais.

A polícia descobriu que alguém esteve na casa, antes da chegada deles, porque a residência estava aberta e com as luzes acesas.

A jovem disse aos policiais que esteve no local, juntamente com seu namorado, e retiraram alguns materiais da casa.

Ainda segundo a PM, denúncia via 190 dava conta de no local havia dois revolveres calibre 38 e uma pistola calibre 9mm, que pertenciam ao suspeito, porém elas não foram encontradas. Durante as buscas os policiais localizaram R$1.060,00, que o rapaz não soube dizer a procedência, e alguns aparelhos eletrônicos sem nota fiscal e com procedência duvidosa. Foi tudo apreendido.

No terraço da casa, em um monte de areia, foi localizado um invólucro contendo maconha prensada e em tabletes maiores.

Os militares deslocaram também até a residência do suspeito de 19 anos, namorado da jovem que mora no bairro Nova Monlevade, mas ele não foi encontrado. A mãe dele informou que ele teria saído na companhia de outro homem de 30 anos, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas na região.

Segundo a polícia o primeiro autor preso, aparece em diversas denúncias de moradores locais, dando conta de seu envolvimento com tráfico de drogas. E que ele fazia a entrega de entorpecentes enquanto trabalhava como entregador de lanches.

O casal recebeu voz de prisão em flagrante e foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais aprendidos e os veículos foram removidos ao Pátio do DETRAN.