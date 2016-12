Casal é assaltado no bairro Rosário em João Monlevade

Tweet no Twitter

Um casal foi vítima de assalto na madrugada de ontem (21), quando seguiam pela Rua Virgílio Faustino Salomão, no Bairro Rosário, em João Monlevade.

Para a polícia, as vítimas contaram que após deixarem um bar e seguirem a caminho de casa, foram abordados por dois indivíduos que estavam de arma de fogo em punho, e anunciaram o roubo, exigindo que entregassem seus pertences.

Em seguida os autores fugiram em direção à Rua Armando Batista levando a bolsa da mulher onde havia objetos pessoais como: um celular, garrafas de bebidas, uma folha de cheque do Banco do Brasil no valor de R$180,00.

Os criminosos foram vistos embarcando em um veículo e tomando rumo ignorado.

Segundo a polícia, foi realizado intenso rastreamento, mas nenhum suspeito foi preso.