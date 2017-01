Casa de Cultura oferece oficina de E.V.A para crianças e adolescentes

Tweet no Twitter

Atendendo pedido da Prefeita Simone Carvalho Moreira, a Fundação Casa de Cultura oferecerá oficina de férias para crianças e adolescentes de 8 a 15 anos. Serão confeccionados materiais em E.V.A, como capa de caderno, ponteira de lápis e porta-recado.

As inscrições serão nesta quinta-feira, dia 26, de 8 às 11h, na Casa de Cultura. Os interessados, residentes em João Monlevade, deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis e munidos de foto 3×4, cópia da Carteira de Identidade e do comprovante de endereço. Quem já fez alguma oficina ou curso em 2016, ou se inscreveu para os cursos de 2017, basta comparecer à Fundação, no mesmo dia e horário da inscrição, para manifestar interesse e buscar a lista de materiais.

A oficina é gratuita e terá duração de 4 horas. Haverá turmas quinta e sexta-feira, 26 e 27, e segunda e terça-feira, 30 e 31. Cada turma terá 6 alunos, atendendo a 24 pessoas nos quatro dias de oficina, sendo que as vagas serão ocupadas por ordem de inscrição. O material necessário para a oficina será de responsabilidade do aluno e a lista estará disponível no momento da efetivação da inscrição.

CURSOS 2017

Continuam abertas, até a próxima sexta-feira, 27, as inscrições para os cursos da Fundação Casa de Cultura. São oferecidas aulas gratuitas de Dança de Salão, Canto, Piano, Bateria, Violão, Pintura em Tela e Pintura em Tecido.