Casa de Cultura incentiva reencontro de escritores de João Monlevade

Com apoio da Fundação Casa de Cultura de João Monlevade, membros do GEL (Grêmio de Estudos Literários) irão se reunir no dia 8 de abril deste ano. Trata-se do “1º Reencontro do GEL”, a realizar-se na sede da Casa de Cultura, que acontecerá na data em que o grupo estaria comemorando 29 anos de fundação.

Tendo iniciado os encontros na década de 80, os membros do GEL se reuniam periodicamente para estudar textos (contos, crônicas e poemas), sob a coordenação do saudoso professor Nilton de Souza (Tim). Naquela oportunidade, os militantes do GEL estudavam sobre grandes escritores, escreviam e recitavam poemas, compartilhando experiências vividas voltadas para o mundo literário.

Cerca de 20 pessoas deverão participar do reencontro que acontecerá no mês de abril. Aqueles que foram membros do GEL e estiverem interessados em participar devem entrar em contato pelo telefone (31) 3852-2987 e falar com Francisco de Paula, até o dia 20 de março.

Os coordenadores do reencontro estudam, ainda, a possibilidade de retornarem com os encontros entre os amantes da literatura, o que poderá a começar este ano com um novo formato.