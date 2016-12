Carro é tomado de assalto no José de Alencar

Um homem de 33 anos teve seu veículo VW/Voyage placa HJV-5537 tomado de assalto por volta das 23h40 deste domingo (11), quando passava pela Rua Alvoni de Castro no Bairro José de Alencar, em João Monlevade.

Para a polícia, a vítima contou que foi surpreendido por uma motocicleta, aparentemente uma Honda/XRE 300, com dois ocupantes que estava logo atrás dele. Os autores fecharam o veículo com moto, obrigando o condutor a parar o carro, momento em que o homem que estava na garupa desceu da motocicleta com uma arma de fogo em mãos dizendo: “perdeu, perdeu, desce do carro agora e passa as chaves”.

De posse da chave e do veículo, os autores fugiram sentido à Avenida Amazonas no bairro Satélite e não foram mais vistos.

Os autores trajavam roupas escuras e não retiraram os capacetes, o que dificultou a vítima em repassar mais características deles para a polícia.

Segundo a polícia, até o momento o veículo não foi encontrado.