Carro despenca de uma ribanceira e cai dentro do rio em Ferros

Um veículo VW/Crossfox saiu da pista na MGC-120 e caiu dentro de um rio que corta a região de Ferros e por pouco, os ocupantes não morreram afogados.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu neste domingo e o condutor teria alegado que cochilou ao volante. Desgovernado o veículo capotou e caiu em uma ribanceira com cerca de 20 metros e depois dentro do rio. O veículo parou com as rodas para cima, próximo da margem, encostado em uma árvore o que impediu que ele afundasse completamente no rio.

Os ocupantes conseguiram se soltarem dos cintos de segurança e deixarem o carro, alguns com ferimentos leves.

Foto: Silvio Andrade