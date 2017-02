Carretas estacionadas em entrada de passarela prejudicam acesso de pedestres

Há vários dias, o estacionamento de carretas na entrada de uma passarela no bairro Cruzeiro Celeste, perto do supermercado Fraga, em João Monlevade, tem causado problemas a pedestres que precisam usar a passagem para cruzar a BR-381. Isso porque os veículos de carga prejudicam o acesso ao local.

Os moradores temem assaltos e outros crimes, pois à noite marginais podem usar o estacionamento como esconderijo. Além disso, com o acesso à passarela impedido, o jeito é arriscar a travessia pela rodovia.

“Sou moradora do bairro Cruzeiro Celeste e usuária da passarela próxima ao Fraga. Mas está difícil, pois tem vários caminhões estacionados na saída. Estamos correndo o risco de assaltos e acidentes, pois temos que passar na BR”, conta Jane Kely.

O trecho onde as carretas ficam estacionadas é de jurisdição da Polícia Rodoviária Federal. Procurado, o Inspetor David Franklin, disse que procurou o dono dos veículos, que ficou de removê-los do local e orientar aos motoristas para que não estacionem no lugar. “Ali é proibido estacionar, sujeito a remoção do veículo ao pátio”, ressaltou o policial.