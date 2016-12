Carreta interrompe trânsito na 381 por mais de 3 horas

Tweet no Twitter

A saída de Belo Horizonte para os festejos de Natal tem sido marcada pela violência nas rodovias e engarrafamentos. Ontem (22), a BR-381 motoristas enfrentaram congestionamento, devido ao tombamento de uma carreta carregada com bobinas de aço que fechou as pistas em direção ao litoral capixaba por mais de três horas. O acidente aconteceu por volta das 18h, na altura do bairro Bom Destino, em Sabará.

Mais cedo, pelo menos três pessoas morreram em ocorrências nas estradas mineiras, sendo que duas delas carbonizadas, numa batida entre dois carros na BR-356, em Itabirito, na Região Central do estado, a 55 quilômetros de Belo Horizonte. Na BR-040, em Nova Lima, na Grande BH, o motorista de um Gol bateu na traseira de um caminhão e morreu, no começo da noite.

Devido aos acidentes, o trânsito ficou complicado, principalmente, na BR-356, que teve que ser interditada por mais de duas horas nos dois sentidos.