Carreta com “Escola Móvel” estará em João Monlevade no final deste mês

Graças a uma parceria entre a Prefeitura de João Monlevade e a FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais), através do SESI/SENAI, estará na Cidade a carreta “Escola Móvel”, trazendo, gratuitamente, o curso de Informática Básica. A carreta “Escola Móvel” estará em João Monlevade nos dias 28 de março a 27 de abril, disponibilizando 26 vagas, sendo 13 pela manhã e 13 à tarde.

Segundo a prefeita Simone Carvalho Moreira (PSDB), as inscrições – abertas às pessoas com idade acima de 16 anos e com Ensino Fundamental completo – podem ser feitas na Secretaria Municipal de Assistência Social, no prédio ao lado da Praça Sete, em Carneirinhos. Os candidatos devem comparecer levando os seguintes documentos: cópias da Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento, cópia do CPF e cópia de comprovante de residência. Os candidatos com idade entre 16 e 18 anos deverão estar acompanhados pelo pai, mãe ou responsável.

O curso de Informática Básica terá carga horária total de 80 horas/aula, com os alunos recebendo certificados após a conclusão do curso. Durante o curso, a “Escola Móvel” estará instalada na área próxima ao prédio da Prefeitura.