Carnaval sem crise: cidades da região mantêm tradição de festas

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Faltando 26 dias para o Carnaval, comemorado em 28 de fevereiro, muitas cidades da região do Médio Piracicaba já definiram a realização da festa. Apesar de os prefeitos alegarem falta de dinheiro, a folia está garantida. Na maior parte dos municípios a programação do Carnaval 2017 a ainda não está fechada. No entanto, shows, matinês e desfile de blocos caricatos estão garantidos como nos anos anteriores.

Em Bela Vista de Minas, a festa será na praça São Sebastião. Como nas edições anteriores, haverá desfile de blocos e shows nos cinco dias de festa. Rio Piracicaba também promove o agito, mas não divulgou o formato da folia. O mesmo ocorre com os municípios de Dom Silvério, Alvinópolis e Catas Altas.

A cidade de Santa Bárbara apesar de não ter divulgado, já tem a programação definida e segue padrão dos anos anteriores com desfile de blocos, shows e matinês. São Domingos do Prata divulga a folia nos próximos dias, segundo o Assessor de Comunicação Renato Torres. Ele informou que são aguardados alguns detalhes do Carnaval para fechar a programação.

Em São Gonçalo do Rio Abaixo a festa também está garantida. Além dos shows, a administração pública ajuda financeiramente os blocos caricatos a desfilarem. A seleção é feita com base em uma série de critérios. Na cidade, o tema escolhido para a festa momesca é “Arte de Rua”.

Barão de cocais fará o Carnaval no Espaço de Eventos – José Furtado e Praça Nossa Senhora Aparecida. Segundo o prefeito Décio Santos, a festa terá um custo menor do que em 2016. “Queremos fazer um carnaval diferente, renovado, e com toda segurança que um evento desse porte necessita, e os foliões mereçam. Vamos fazer um carnaval de qualidade e com um custo menor”, disse.

Sem dinheiro

Em João Monlevade, apesar de a cidade não ter tradição carnavalesca, o apoio da administração para a realização do tradicional bloco Sapecaiai, festa da Terceira Idade e o Rebanhão com Cristo (evento da igreja católica) é certo. “Vamos apoiar entidades na realização dos festejos. Por hora, a situação econômica não nos permite a festa em praça pública”, disse o assessor de Comunicação da Prefeitura de João Monlevade, Will Jony.

O mesmo ocorre com o município de Itabira. Segundo Fernando Silva, responsável pela Comunicação do Executivo, a Prefeitura vai apoiar o Carnaval promovido pelas associações dos bairros Pará e Campestre. A cidade de Nova Era, também, abre mão dos festejos nesse ano e vai colaborar com a festa ‘alternativa’.

Festa antecipada

São José do Goiabal antecipa a festa de Carnaval e promove o “Carnágoiaba” de 16 a 19 de fevereiro. A festa abre os festejos carnavalescos na região do Médio Piracicaba. Em nota, a administração municipal divulgou que a “sem fugir à regra de todo o país, a Prefeitura também passa por um momento financeiro delicado. Porém, com organização, economia, planejamento e visão empreendedora, o Carnágoiaba está de volta, para movimentar a economia local e trazer alegria para a cidade”.