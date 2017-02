Carnaval em Barão de Cocais será em dois pontos

Depois de finalizar os últimos detalhes da programação, o Governo Municipal se prepara para realizar seu primeiro carnaval, evento tradicional, e que o Cocaiense espera ansiosamente pela chegada da data. Para garantir o divertimento do folião com segurança e comodidade, a Prefeitura Municipal de Barão de Cocais tomou uma série de medidas para que o festejo transcorra da melhor forma possível. Encontros com o Corpo de Bombeiros e Policia Militar foram realizados para discussão de estratégias de ações e alinhamento de metas de segurança para realização do carnaval.

O Secretário de Cultura e Turismo BC, Marcos Lamego, destaca que o Carnaval 2017 terá o tema: ‘Muito + Alegria’ com várias atrações artísticas, onde os foliões poderão curtir uma programação variada com marchinhas carnavalescas, pagode, samba de raiz, a tradicional Furrupa, DJ, orquestra de rua, matinê infantil, shows com sucessos atuais e desfile de blocos. “Nossa programação é bem diversificada, foi pensada e organizada de modo que possa alcançar a todos, crianças, jovens, adultos e idosos”, destacou Marcos.

“Este ano teremos um circuito carnavalesco bem especial, com atrações de qualidade preparadas com muito carinho para toda a família Cocaiense e também para os visitantes da região que nos prestigiarem. Uma das novidades na programação do nosso primeiro carnaval será a inclusão do Distrito de Cocais nas festividades. Na segunda (27), de 16hs às 18hs na Praça de Sant’Ana , teremos um espetáculo da banda Feliz Cidade, apresentando as tradicionais marchinhas de carnaval, animando os foliões do Bloco: ‘O Céu pode esperar’ . Será um evento onde todos os moradores do distrito poderão participar, levar as crianças, amigos, enfim, toda à família, conta.

Vamos trazer também o grupo musical “Orquestra Voadora” do Rio de Janeiro. Eles irão se apresentar no domingo, 26, durante a matinê no coreto da praça Nossa Senhora Aparecida. Vamos fazer um Carnaval com muito mais alegria!”, conclui.

O carnaval de Barão de Cocais será de 24 a 28 de fevereiro no Espaço de Eventos José Furtado e na Praça N. Sra. Aparecida. (Informações turísticas e dicas de hospedagem: 31 3837-7634)