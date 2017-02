Tweet no Twitter

O comandante da 272a Companhia de Polícia Militar, de Realeza, capitão Cesar Freitas da Silva, foi homenageado com o certificado de “Destaque Profissional do 11o Batalhão de Polícia Militar, de Manhuaçu, no segundo semestre de 2016.

A solenidade aconteceu manhã desta quarta-feira, 15, no pátio do 11º Batalhão, em Manhuaçu.

A cerimônia de homenagem aos policiais militares, integrantes da Unidade que se destacaram no exercício de suas funções na atividade administrativa, operacional e como motorista padrão.

Cesar Freitas, que já atuou em João Monlevade e Nova Era, comanda hoje a 272a Cia de Polícia Militar em Realeza, que é responsável também pelo policiamento nas cidades de São João do Manhuaçu, Luisburgo, Reduto, Simonésia, Santana do Manhuaçu, Abre Campo, Pedra Bonita, Sericita, Matipó, Santa Margarida e Caputira.