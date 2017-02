Candidatos lotam CAT/SINE Monlevade em busca de vagas

Uma parceria entre o setor de Recursos Humanos da empresa Mascarenhas e o CAT/SINE Monlevade fez lotar a sede do órgão, localizado à rua Bernardino Brandão, no bairro Rosário.

Centenas de pessoas se apresentaram ao CAT/SINE ontem (20) e nesta terça-feira (21) levando currículos e se candidatando às vagas que deverão ser viabilizadas, através de um processo de seleção. As vagas deverão ser para as obras que serão realizadas, em breve, na área da ArcelorMittal.

A gerente do CAT/SINE Monlevade, Maria Goretti Silva, disse que a Mascarenhas ainda não definiu quais nem quantas serão as vagas a serem disponibilizadas para as contratações. “A realização do cadastro não define emprego garantido”, salientou Goretti, dizendo que “está havendo a entrega de currículos e sendo feitos os cadastros”. Ela disse que, até o momento, cerca de 800 pessoas já compareceram ao CAT/SINE em busca de uma vaga junto à empresa.